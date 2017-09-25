醫病》少喝點就不水腫？ 奇美醫：尋求專業協助吧！

2017-09-25 19:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕水腫是身體組織中多餘液體所引起的腫脹現象，一般人常誤以為喝多了，甚至會塗抹中草藥來治療，奇美醫學中心強調，這種狀況的成因很多，建議民眾求診，進行專業治療，切勿聽信偏方。

奇美急診醫學部主治醫師施富傑表示，水腫是調節過程中的環節出了差錯時，身體內的水、鹽份會產生不適當地堆積而導致，分為短期局部與全身性等2種，當手指按壓腫脹處，會有明顯凹陷，一般應可在幾秒鐘恢復，而發生在下肢腿部最常見。

施富傑說，常見的局部性原因，包含久坐或站、懷孕、腿部靜脈回流問題、發炎反應與癌症手術術後，以及藥物副作用等所導致；多喝水的人，只要新陳代謝好，則不會發生水腫。

全身性水腫的產生，可能來自內科疾病，如充血性心衰竭症、肝臟疾病或肝硬化、腎臟疾病等所造成，會影響身體各部位。

若是屬於局部性水腫，施富傑提供了居家自我照顧的方法，如適當地運動、按摩、保持清潔，以及清淡飲食、注意攝取水量、觀察體重變化、記錄腫脹範圍、每天定時抬高患肢，還有在專科醫生的建議下穿壓力襪、袖或手套等。

施富傑指出，全身性水腫的治療，以處理原本發生的疾病為首要，因此要有效減緩症狀，應先配合專科醫生確診後，選擇適合的方法，循序漸進，不可聽信偏方延誤正確的就醫時機。