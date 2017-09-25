花東線「新自強隧道」 今午夜完成軌道切換

花東線鐵路瓶頸路段雙軌化的「新自強隧道」，歷經7年施工，將在明凌晨完成軌道切換。（記者花孟璟攝）

2017-09-25 19:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕施工困難度不遜國5雪山隧道，花東線鐵路瓶頸路段雙軌化的「新自強隧道」，歷經7年施工，將在明凌晨完成軌道切換、上午5點48分第1班列車通過啟用！交通部次長范植谷今由鐵工局長胡湘鱗陪同到花蓮視察，肯定鐵工局工程人員辛勞。

花東線新自強隧道今晨啟用，行政院長賴清德原排定今到花蓮視察臨時取消。立委蕭美琴說，賴院長剛上任非常關心新自強隧道通車，因明天是立法院總質詢第一天，院長剛上任希望有更充分準備，為此將會另外排時間到花蓮，向相關工程人員致謝。

賴神沒來，由交通部次長范植谷代表，在立法委員蕭美琴、行政院東部辦公室執行長許傳盛、鐵工局局長胡湘麟等陪同下，至新自強隧道聽取簡報、瞭解軌道切換的準備情形，還搭乘鐵路工程維修車巡視隧道工程，范植谷並對鐵工局、工程人員的努力表達肯定。

全長2.676公里的新自強隧道，位於花蓮瑞穗鄉舞鶴台地下方，於瑞穗站、三民站之間，是「花東鐵路電氣化暨瓶頸路段雙軌化計畫」工程之一，2010年開工後，隔年遭遇「遇水就軟化坍流」的沉泥層地質，隧道挖了又坍、坍了又挖，工程人員2011年努力了一整年，隧道只推進22.8公尺，困難度可和雪山隧道比擬。

鐵工局東部工程處長黃鳳岡說，直到2012年11月引進最新「中導坑工法」後，克服大小隧道災變及困難，2015年10月隧道貫通，並終於在上月完成隧道工程，目前瑞穗至三民區間段將展開二階段啟用，在25日午夜跨26日切換啟用西正線後，完成第一階段，第二階段瑞穗至三民段區間的雙軌化接續進行，預計明年6月完工，預計縮短列車交會時間3到10分鐘！