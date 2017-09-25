他違停機車被留字竟PO網找兇手 反被網友嗆爆！

網友把車違停，結果車體被寫上「請勿停在出入口 感謝！」數個大字。（圖擷取自靠北淡江）

2017-09-25 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕淡江大學週邊因學生眾多，又鄰近捷運站、商圈，機車停車位可說是一位難求，違停亂象更是頻傳，但有一名網友把機車停在紅線上，結果車體被人寫下「請勿停在出入口 感謝！」數個大字，不滿的他於是PO網找兇手，要寫字的人出來道歉、付清潔費，結果其他網友紛紛嗆原PO說：「沒報警拖吊算客氣了，還在那邊討拍」。

臉書專頁「靠北淡江」今日刊出一則疑似淡大生網友的投訴，該名網友把機車停在紅線上，並擋住出入口，結果機車車體被人寫下「請勿停在出入口 感謝！」數個大字，他抱怨：「水源街鮮富樓上的住戶...，你動用私刑，私下畫我的車和隔壁的車？大家都成年人了，不要這麼無聊好不好」。

該名網友文末怒嗆：「最好是自己出來自首，來向我們道歉並且支付清潔費，不然我們警察局見」。

不少網友看到此篇貼文後，紛紛回嗆原PO：「惱羞？大家都成年了可以不要停在出入口嗎？」、「是我就叫警察來拖走站在那邊等你來」、「叫畫車的出來，我請他喝飲料，停在出入口有夠靠北」、「活該，自己愛方便，幫你塗一下讓你紅」、「奇文共賞」、「有種附上車牌」。