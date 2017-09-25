荷蘭最綠城市 阿梅爾市2022年零廢棄、能源自主

荷蘭填海造地的新興城市阿梅爾市。（擷自Google Map）

2017-09-25 19:57

〔記者劉力仁／台北報導〕廢棄的漁網製作成地毯再利用、興建快速道路移除的樹木改製成家具、鼓勵餐廳使用「不好看、不完美」的食物烹調。荷蘭填海造地的新興城市阿梅爾市（Almere），積極朝向2022年零廢棄、能源自主目標邁進，國際環保界形容為荷蘭最「綠」的城市。

荷蘭面積跟台灣差不多大，阿梅爾市與台中市為姊妹市。環保署舉辦「2017國際環境夥伴會議」，邀請13國官員參加，荷蘭阿梅爾市市長Franc Weerwind應邀以「循環城市」為題，分享城市治理經驗。

阿梅爾市位在荷蘭偏西，距離荷蘭第一大城阿姆斯特丹大約 40 分鐘車程。市長Weerwind表示，阿梅爾市40年前因填海而誕生，是全荷蘭最年輕的城市，新興城市沒有老舊城市的包袱，因此全力推動零廢棄、能源自主的綠色城市。

譬如官方打造「升級回收中心」，集中城市的廢棄物，也鼓勵企業進駐，將廢棄物改製成為商品販售；為了推動廚餘回收當生質燃料，市府提供每戶一個帶碼的垃圾桶，清運人員如果發現一般垃圾中含有廚餘，會祭出黃牌，累積三張黃牌的家庭，市府會加以了解要求改善，此一措施使得廚餘回收比例從15%提升到35%。

此外，加強垃圾分類、將廢棄的漁網製作成地毯，減少海洋垃圾、興建道路移除的樹木改製作家具、鼓勵餐廳使用「不好看、不完美」的食物，減少剩餘食物，還有發展地熱取代瓦斯，逐步打造資源循環城市，獲得國際肯定。