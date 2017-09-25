高雄褒忠廟發白米做善事 9萬台斤平安米援助弱勢

2017-09-25 19:51

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市褒忠義民廟中元普渡做善事，號召信徒捐贈白米援助區公所認定的低收入戶及育幼院，共發出9萬1378台斤的平安米，今上午更開放給身障及零星清寒弱勢，吸引大批民眾排隊領米，廟方表示，援助平安米，落實義民廟雪中送炭的精神。

高雄市三民區褒忠義民廟是高雄規模最大客家廟，數十年來每年中元普渡發放平安米，以往大都由部分里長協助發放給低收入戶，今年新任主委劉貴旭主導下，改由三民區公所協助轉發通知單給三民區低收入戶。

褒忠義民廟常務監察委員葉文通表示，今年由三民區公所認定的低收入戶共有1525戶，憑義民廟通知單、身分證及印章，每戶可領取1斗11.5台斤裝平安米2包，今年實領戶數1084戶，總計2168斗。

葉文通說，除了三民區公所認定的低收入戶外，今年平安米還發放給嘉義以南的育幼院、教養院及慈善團體共33個單位，共發放4412斗。

執行秘書劉邦南表示，剩餘平安米今上午則發放給零星的低收入戶、身障人士及清寒家庭，今年發放的平安米總斤數達到9萬1378台斤。

劉邦南指出，今年首度由三民區公所協助認定低收入，試辦情形很好，明年將擴大到高雄市義民廟4個客家庄頭的低收入戶，並由各庄頭區公所協助認定發放，讓平安米能發放到真正低收入戶手裡。