中秋烤肉夯 中市飯店餐廳搶商機

妃黛方舟中秋節推出異國風味燒烤大餐。（記者張菁雅攝）

2017-09-25 17:39

〔記者張菁雅／台中報導〕中秋烤肉夯，但環保意識抬頭，在家烤肉容易遭到鄰居抗議，台中飯店、餐廳看準烤肉商機，推出池畔烤肉派對、庭園BBQ、烤肉吃到飽等，讓消費者輕鬆過節。

台中福華飯店9月29日至10月1日一連3天舉辦中秋戶外池畔烤肉派對，以吃到飽方式供應美國頂級牛肉、碳烤生蠔、蘋果豬肉燒等主食，另有沙拉、啤酒飲料及甜食區及熱食區等。

阿秋大肥鵝則在黎明旗艦店推仲夏庭園BBQ；好運來洲際棒球文創園區於歐式庭園證婚區供應BBQ套餐，100人以上將免費招待烤乳豬1隻。

亞緻大飯店享有中台灣最高樓地利，擁有好視野，28樓異料理餐廳、46樓頂餐廳即日起都配合中秋節推出燒烤饗宴，讓消費者在高樓賞月品美食。

裕元花園酒店的映景觀餐廳同樣主打景觀配美食，9月29日、30日及10月1日、4日晚餐時段推出雙主菜套餐，以爐烤頂級肋眼牛排搭配波士頓活龍蝦，搶食中秋燒烤商機。

妃黛方舟則從即日起至10月10日，推出「中秋限定多國風味串烤」，包括南洋沙嗲雞腿串、馬告柑橘烤豬里肌、肯瓊風烤牛肉等，皆是桌邊服務吃到飽，且活動期間4人同行85折，10人以上可享75折。