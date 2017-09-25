波斯菊、金針花海美呆！ 快來武陵、福壽山農場賞花

福壽山農場的波斯菊花海，在遠山映襯下，令人看了心曠神怡。（圖由福壽山農場提供）

2017-09-25 16:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區的武陵農場及福壽山農場，最近波斯菊盛開，花海十分美麗，吸引民眾上山賞花，福壽山農場住宿天天客滿；武陵農場還有房間可訂，除大波斯菊外，到武陵農場還可賞金針花，2農場表示，目前花開約5、6成，現在賞花正是時候，預估花期可持續到中秋節後。

秋天是波斯菊花開季節，粉紅、白色及深粉色等小花隨風搖曳，十分美麗，大梨山地區因海拔較高，波斯菊花開較晚，最近武陵農場大波斯菊盛開，上山賞花民眾紛紛將美麗花海盛況PO網，也有許多對武陵農場波斯菊花海留下深刻印象的民眾，紛紛上網詢問今年花況。

武陵農場表示，場內種植的大波斯菊比人還高，主要集中在櫻桃峰與露營區附近，面積達數公頃，目前花開約6成，預計中秋節過後盛開；除了大波斯菊，武陵農場的金針花目前也盛開，黃澄澄的花海，與粉色的波斯菊相互輝映。

武陵農場副場長李梨瑜表示，場內的大波斯菊都是早期撒種，現在只要季節一到，就自動生長；金針花則種植在往露營區的岔路旁，約有8分地面積，以觀賞為主。

除了武陵農場，福壽山農場的波斯菊花也盛開，福壽山農場副場長楊正南表示，福壽山的波斯菊主要分布在製茶廠及場部的果園內，面積逾2公頃，目前花開約5成，預計花期還有1週，目前農場住宿天天爆滿，遊客可住梨山地區再進農場賞花；武陵農場住宿則尚有空房可訂。

武陵農場波斯花海。（圖由武陵農場提供）