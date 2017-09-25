搶救旭山動物園 日園長來新竹分享

新竹市長林智堅（穿西裝者）向日本旭山動物園園長坂東元（左二）說明新竹市動物園改造後的情形。（記者洪美秀攝）

2017-09-25 17:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕「搶救旭山動物園的電影到底是不是真實故事？」、「影片中提到企鵝飛上天是真的嗎？」新竹市長林智堅今天當面問旭山動物園園長坂東元，結果得到肯定答覆，而坂東元也同意擔任動物園顧問，貢獻其專業，搭起旭山動物園和市立動物園的交流橋樑。

北海道旭山動物園曾創下日本單日入園人數最高紀錄，人氣很高，園長坂東元今天來到新竹市，除同意擔任顧問，也實際了解動物園再生計畫。旭山動物園曾因寄生蟲傳染病導致動物園關閉且瀕臨廢園危機，但在園長、新任市長積極搶救下改造重生，成為日本人氣最高動物園。

而新竹市立動物園是全台原址現存最久動物園，但因位在新竹公園內，屬公園性質的小動物園，也曾面臨沒落及動物稀少窘境，市長林智堅擔任議員時曾推動動物園復興運動，如今更進行動物園再生計畫，打造「類棲地」動物生活環境，目前正在施工中。

林智堅說，「我是旭山動物園的粉絲」，電影《搶救旭山動物園》中，園長、市長聯手搶救動物園，改造成日本人氣最高園區，動人故事發人省思，如今市府執行的動物園再生計畫，就是要為動物打造「類棲地」空間，讓動物擁有寬敞舒適環境，孩子也能理解真實棲地樣貌，讓園區成為最佳生命教育場域。

市府除與日本上野動物園簽訂友好協議，這次更邀請旭山動物園坂東園長實地走訪園區，為再生計畫納入更豐富國際經驗。

林智堅也詢問坂東元，「園長是電影裡哪個角色？」坂東園長自承，電影《搶救旭山動物園》中的「吉田獸醫」正是他的化身，他也分享當年的行動過程，「真的穿起布偶裝、在街頭發送傳單，讓更多市民關注廢園危機」，還與團隊共同遊說新市長，為園區改造注入足夠能量。

林智堅也以再生計畫模型解說改造理念，未來將打造「沒有動物被關在籠子裡」的動物園，更期待透過交流吸取旭山動物園改造經歷，為再生計畫注入新能量。

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