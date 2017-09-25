深入史瓦濟蘭難民區 家扶與劉奕兒籲認養貧童

家扶基金會與劉奕兒共同呼籲善心人士認養弱勢孩童。（記者楊綿傑攝）

2017-09-25 16:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕國外弱勢小朋友有長期缺乏糧食、飲用水的危機，根據家扶基金會統計，其國外據點有超過5000名貧童亟需認養，且數字每年攀升迅速，但認養人的成長卻呈現負成長，已造成越來越大的缺口。家扶基金會今年邀請藝人劉奕兒擔任代言人，前往史瓦濟蘭探訪貧童，並呼籲民眾在關注國內弱勢兒童之餘，也可以對國外兒童多一分關心。

史瓦濟蘭是非洲南部唯一君主制憲國家，有6成3人民生活在貧窮線下，民生物資高度依賴進口，貧窮跟失業是該地長久問題。而史瓦濟蘭的家扶中心是家扶基金會的第三個海外據點，認養超過5654名史瓦濟蘭兒童。

本次的活動大使劉奕兒也分享她在史瓦濟蘭的見聞，當地由於氣候炎熱、農作物欠收，導致貧窮且一天只有一餐，雖然生存環境嚴苛，但她看到孩子仍然充滿笑容，她非常不忍心，甚至為此曾大哭。但一方面她也是「孩子王」，帶著小朋友們一起打棒球、一起慶生，希望把快樂帶給他們。

劉奕兒說，自己原來就有認養一名兒童，這次又認養了一名，也呼籲社會大眾一起加入認養孩子的行列。家扶基金會何素秋也說，弱勢的孩子有許多需求需要大家幫忙，伸出援手，目前家扶已經認養多達7萬名孩子，但還有多達5000名孩子需要協助。