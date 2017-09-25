北市大彎北段商業宅 林洲民：不會就地合法

陳炳甫今天質詢認為，北市府不應該甩嘴皮子說要開罰，更質疑大彎北段商業宅估計約有3000戶，難道要這邊3000戶的住家全部搬離，引入3000家公司行號，認為市府應該就是要就地合法；但林洲民態度堅定回說，市府不會就地合法。（記者鍾泓良攝）

2017-09-25 16:48

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市首度以稅籍資料查大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」商業宅，一次查到1675戶商業宅，預計12月將會裁罰6萬元至30萬元罰鍰。國民黨議員陳炳甫今天質詢認為，北市府不應該耍嘴皮子說要開罰，更質疑大彎北段商業宅估計約有3000戶，但卻只開罰「自投羅網」的1600戶，難道要這邊3000戶的住家全部搬離，引入3000家公司行號，認為市府應該要就地合法。但都發局長林洲民態度堅定回說，市府不會就地合法。

林洲民強調，台北市都市計畫委員會去年才通過大彎北段通盤檢討，決定維持商業區，而市府也很清楚大彎北段不會就地合法。

陳炳甫表示，根據都發局估計該區約有3000戶商業宅，但其中只有1675戶因為申請「自用住宅稅」，所以遭都發局認定有居住事實。他說，難道市府的邏輯是希望要把3000戶的住家趕走，換3000家企業進來嗎？林洲民解釋，只要在這區有居住事實就不可以，應該要登記商業且有稅籍資料。

陳炳甫說，市府大規模要求民眾搬離、引進企業有一定困難度，認為該區透過都市計畫通盤檢討就地合法才是實際的作法。他舉例，當年內湖科技園區2006年就做出結論，結果經過10年還是走回原路，認為都發局應該面對現實，不應該耍嘴皮子硬要開罰。

陳炳甫也指出，大彎北段要到2020年才要通盤檢討，考量到作業時間可能還要5年後才有辦法就地合法，「你眼睛閉著問題就不見了嗎，你只是看不到問題而已！」陳最後說，做不到的事情不要亂開支票、該怎麼做就怎麼做，認為除非可以一次趕走3000戶，不然就只是假動作，「因為你就只有處理這1600戶的自投羅網的人的人」，事實上並沒有處理所有3000戶。