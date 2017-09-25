疫病》非洲大學生染瘧疾未隔離 南市衛局：有管控、未放任趴趴走

2017-09-25 16:06

〔記者王俊忠／台南報導〕南市一所大學的非洲奈及利亞交換學生，九月間從奈國返台後瘧疾病發，住院後返回學校宿舍，因傳出衛生局未強制隔離，引發民眾質疑疫情可能擴散。

衛生局說明，瘧疾在我國規定是第二類法定傳染病，是得隔離，但因瘧疾主要是瘧蚊叮咬傳染，中央疾管署監控台南市區並無瘧蚊；龍崎、新化山區有瘧蚊，已要求該生不得到山區活動，宿舍並給蚊帳、防蚊液管制措施。

據了解，這名交換學生從醫院出院後並未受到隔離管制，有民眾質疑如學生到處趴趴走，疫情是否有擴散之虞？

衛生局副局長林碧芬說明，該局是在九月十八日接獲醫院通報有一名奈及利亞交換學生染上瘧疾住院治療，該生於二十一日出院。因為瘧疾在我國是第二類法定傳染病，依規定是得隔離，並非第一類的應強制隔離。南市衛生局獲報後即依標準作業流程對該生與同批回台的奈國學生疫情、接觸者症狀做相關調查。

林碧芬說，並未發現奈國同批學生與接觸者出現瘧疾症狀；此外根據疾管署長期監控報告顯示，台南市區並無瘧蚊活動跡象，僅有龍崎、新化一帶山區有瘧蚊活動，因為瘧疾是要由瘧蚊叮咬患者才會由叮咬後的瘧蚊傳染，由於市區沒有瘧蚊活動，就要求患者回學校宿舍休養，床位需掛蚊帳及給防蚊液，並要求該生不得到龍崎、新化山區活動。

衛生局強調，該局根據中央對台南瘧蚊活動監控資料，對該生做出在宿舍休養管制的措施，且後續有衛生所人員追蹤驗血，目前連續兩天對該生驗血呈陰性，之後一個月驗一次即可，並非不負責任的放任該生到外趴趴走。