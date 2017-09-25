國軍重砲射擊演練 108發砲彈全命中

國軍第五作戰區於台中市清水區展開連續四天的年度「重砲射擊」演練。（記者張軒哲攝）

2017-09-25 16:22

〔記者張軒哲／台中報導〕國軍第五作戰區今日起於台中市清水區展開連續4天的年度「重砲射擊」演練，首日射擊108發砲彈全部命中，由陸軍司令上將王信龍主持演練，有經國號戰機、眼鏡蛇攻擊直升機與光華六號飛彈快艇助陣，場面壯觀逼真。

為提升砲兵部隊訓練成效，陸軍第十軍團今天起至28日在清水區濱海的番仔寮陣地，實施106年度重砲射擊訓練，陸軍第十軍團五八砲指部指揮官少將邵智君表示，任務屬年度例行性操演，主要驗證作戰區各類型重型火砲性能，並讓官兵磨練實彈射擊經驗，同時搭配陸航、空軍、海軍部隊協同操演，提升官兵本職學能和專業能力。

今天首先由2架空軍經國號戰機（IDF）與陸軍航空特戰指揮部AH-1眼鏡蛇攻擊直升機，到目標區發射熱焰彈進行戰術攻擊，並施放熱煙彈，此外海軍也派出光華六號飛彈快艇在台灣海峽進行射擊訓練。緊接著輪番發射108枚砲彈，進行反登陸、扼控水道等任務，皆成功擊中目標，操演官兵依射擊指揮所口令操作，伴隨著砲火震撼壓制效果，砲聲隆隆，場面壯觀。

在台中番仔寮陣地實施的年度重砲射擊訓練任務，射擊武器計有155榴彈砲、自走砲等重型火砲。驗證平時武器裝備維護狀況，展現國軍堅強防衛能力。

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