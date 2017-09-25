新北推有機農業 朱立倫至雲林「招商」

新北市長朱立倫至有機菜園了解蔬菜生長狀況。（記者詹士弘攝）

2017-09-25 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕新北市希望帶動更多市民吃有機食品，今年9月在板橋成立台灣第一座有機蔬果拍賣市場，市長朱立倫今天更至雲林「招商」，與有機青農面對面溝通，希望青農能把更多的有機蔬果運銷新北市。

新北市從100年推動學校營養午餐吃有機蔬菜，全市學生達33萬人，雖很困難但終能克服，為了食安，現在希望把有機食品推廣到全市，新北有400萬人口，是全國最大市場，市府9月已在板橋成立第一座有機市場拍賣場，期待藉由有機平台的建立，解決有機農民的通路問題。

新北市果菜市場表示，有機市場拍賣場，採實體拍賣交易及預約契作交易模式併行，農友申請成為市場供應人，可以將有機蔬果直接送至市場，交由現場承銷人看貨競標；也能藉由市場媒合協調數量、品項、價格，供銷雙方合意後，依指定時間送達指定地點。

新北市果菜市場指出，加入有機拍賣有3大好處：第一，符合市場規範標準的有機蔬果，每週享有定量保底價格；第二，成交3天內市場即匯款；第三，由公家的果菜市場來作為支付平臺，公平公正公開，全台機小農可電洽02-29899201分機155、178，將有專人服務。

在地有機農友表示，不少有機農擔心，有機蔬果進入拍賣市場後，價格上下浮動很大，蔬菜送到拍賣市場不僅賺不到錢、甚至會賠錢，所以一開始不敢跨足；如果拍賣價起標價格能保障農民的生存，相信很多農民也願意支持這個政策。

朱立倫表示，果菜公司將來最低價格要讓青農或有機農民知道，這是最基本的保障，相信經過一段時間後，最低價格制度就能訂定下來。

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