掀開屋頂…彰化多1座蒸汽火車公園

二水火車公園讓老火車頭重見天日。（記者顏宏駿攝）

2017-09-25 15:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水火車站南邊有一處佔地約1200坪的「火車公園（又名蒸汽火車陳列廠）」，裡面擺放一部台鐵蒸汽老火車頭和一部台糖五分車頭，可惜上方用鐵皮罩住，無法凸顯火車意像，縣府斥資近2千萬元做景觀改造，屋頂全部拿掉，兩部火車彷如行走於軌道間，雖還未完工，但當地民眾一片叫好聲。

目前工程約完成70％，已略具火車公園的雛形，老火車頭陳列在軌道間，目前施作木製平面板，將來完成後，民眾可以完全親近老火車，達到火車文化教育的目的。

城觀處長田飛鵬表示，工程是把陳列場的屋頂掀開，讓蒸汽火車成為公園的主體，這部台鐵老火車頭素有「蒸汽女王」之稱，日本製造，昔日曾載過老蔣總統走訪各地。此CT278號蒸汽火車頭過去是台灣縱貫鐵路線快速旅客列車的第一輛，時常做為高級官員的專車，直到民國71年，鐵路電氣化後才停止使用，共行駛了29年，功成身退後，由前副總統謝東閔爭取擺放於火車公園內。

田飛鵬還說，CT270型火車頭，全台僅存4輛，曾是台鐵客運主力，CT278保存良好，但能否重新運轉，還得由專業人士評估。

至於另一部台糖345號小火車頭，田飛鵬指出，其為台糖嘉義蒜頭糖廠撥贈的比利時製造俗稱「五分仔」的小火車頭一輛，此2部大小蒸汽火車頭陳列在一起，形成大小強烈對比。 彰化二水鄉之開發、繁榮與火車有著密切的關係；二水鄉在日治時期就有3種鐵路（縱貫鐵路、集集線鐵路、台糖鐵路）在本鄉穿梭，所以二水鄉民對傳統老式火車總有一份難以割捨的情懷。

田飛鵬強調，這個火車陳列場於民國74年開幕，過去主事者考量文物保存方便而設鐵屋頂，反而讓「雄糾糾、氣昴昴」的老火車失去威風，現屋頂拿掉，雖免不了風吹日曬，但只要適時保養外觀，仍可維持其面貌。

二水火車公園讓老火車頭重見天日。（記者顏宏駿攝）

昔日火車頭被屋頂罩住。（記者顏宏駿攝）