上千盒月餅湧入雲林家扶，受助家庭超有感。（記者詹士弘攝）

2017-09-25 14:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕中秋節腳步逼近，各界愛心湧入雲林家扶，至今已有來自震旦集團陳永泰公益信託、虎尾郵局等各界匯集的月餅累積逾1400盒，家扶全員出動將月餅搭配生活物資全數發送出，孩子們直呼開心。

雲林郵局副局長蔡培豐表示，雲林郵局舉辦「喜憨兒中秋月餅預購送愛活動」已經3年，利用官方購物網站彙集各界民眾的愛心，購買喜憨兒月餅再直送到雲林家扶弱勢家庭手上，一個動作兩個愛心，三個單位參與，是再溫馨不過了。

透過虎尾郵局的募集，鄧國繍女士每年固定捐贈100盒，更有從台北託運下來的證券櫃檯買賣中心的愛心月餅149盒，今年震旦集團陳永泰公益信託也送來895盒的月餅，麥寮愛心媽媽烘培班165盒、虎尾郵局匯集各界月餅100盒。

雲林家扶督導歐厚成指出，今年的月餅漲幅至少兩成，精緻月餅禮盒至少800元起跳，市面上一般月餅禮盒也要400~600元，一顆月餅平均近50元，連最普遍的蛋黃酥1顆也近30元，是雲林家扶國小弱勢兒一天的開銷，兩個月餅更是家長一日的支出，有了社會的捐贈，受扶助家庭也能輕鬆品嚐月餅。

受助的小翠媽媽表示，自己與兩個孩子很期待中秋團圓吃月餅，謝謝社會善心的捐贈與照顧，這個中秋節讓我們團圓佳節慶中秋。