生活茫然 家扶帶兒少認識自己

屏東家扶兒少體驗密室逃脫活動。（記者邱芷柔攝）

2017-09-25 15:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東家扶基金會指出，在近3年追蹤輔導關懷個案中發現，有超過80%的弱勢兒少，對於未來生涯如何規劃發展及與人際溝通上須有的團隊精神充滿茫然，因為對未來想像無法實踐，只能以現有能力或勞力賺取生活費，更不曾接觸正當休閒娛樂，造成生活困境惡性循環。

屏東家扶利用課餘時間，帶著20名兒少前往勞動部青年職涯發展中心進行參訪，透過職業性向測驗讓少年有追求自我實現的機會，同時也安排近年相當夯的娛樂活動「密室逃脫」，讓兒少發揮觀察力、聯想力並透過團隊合作認識自己。

屏東家扶指出，參與活動的小昌從小在單親家庭長大，父親長期酗酒未負擔教養責任，小昌也因此缺乏關愛，導致在校學習成就低落，國中時受朋友影響接觸毒品，進而接受感化教育，離院後小昌目前投入職場以勞力賺取生活費，雖然現在的生活過的還算充實，但對未來依舊有些茫然，家扶透過活動，希望鼓勵小昌嘗試突破生活困境勇敢追夢。

屏東家扶主任傅敏峯也表示，近幾年中心輔導的個案類型，增加了吸毒、偷竊兒少，這群兒少因家庭環境支持不足，導致從小缺乏自信，不斷尋求認同感，且缺乏正當休閒娛樂管道，家扶希望讓少年感受不同以往的活動及體驗，激發內在潛能及自主性。