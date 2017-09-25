網路申辦攜碼服務 小心隔天還沒開通！

手機示意圖。（資料照）

2017-09-25 13:23

〔記者陳宜加／台北報導〕電信市場殺成紅海，業者近期紛紛祭出「4G飆速吃到飽」、「網路門市限定」等優惠，吸引消費者攜碼「跳槽」，但消保處調查發現，透過網路申辦服務，無法隔天就開通，恐衍生爭議，要求業者10月底前建立網路門市系統確認機制。

消保處指出，不少消費者以為透過網路申辦攜碼服務，於申辦當天晚間8時前完成標準作業程序，最快隔日即可使用新業者的電信服務，常衍生爭議。

由於業者多未明確告知，網路申辦須經審核確認與物流傳遞sim卡等實體商品，需要一定時間，無法像實體門市最快隔日生效，導致消費者原資費方案已到期、新業者卻尚未開通服務，最後遭原業者恢復原價收取高額通話、上網費用。

為消弭相關爭議，消保處參議王淑慧表示，已協調國家通訊傳播委員會（NCC）督促電信業者，儘速完備官網「常見問題（答）」中攜碼服務相關資訊，同時要求提供網路申辦攜碼服務的業者於10月底前建立網路門市系統確認機制。

她指出，當消費者透過網路申辦攜碼服務時，應由系統主動提供生效最短時間、原因等資訊，消費者同意後方能進行後續程序。國內包括台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星等4家業者適用；中華電信僅開放網路填單，仍須臨櫃辦理。

至於資訊揭露部分，王淑慧說，今年9月13日經上網檢視上開4家業者官網，均已修正完成「常見問題（答）」攜碼服務生效時間等相關資訊，清楚說明透過「網路」及「實體門市」申辦攜碼服務所需的作業時間或生效期日。

消保處並提醒消費者，如須申辦攜碼服務，應確實了解與原業者簽訂的契約到期日、約滿後費用計算與收取方式，以及新業者透過網路或實體門市申辦攜碼服務的開通時間，再決定申辦方式，以免白白增加繳給原業者的高額電信費用。

此外，若發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線向各直轄市、縣市政府消費者服務中心申訴，或至消保處網站線上申訴，以保障自身權益。