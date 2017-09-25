「全國客家會議」今展開 將推客語為國語

副總統陳建仁（左二）25日在客委會主委李永得（右二）陪同下，出席「106年全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮」，頒發「終身貢獻獎」給予屏東六堆學文化藝術基金會董事長曾貴海（左一）、 國立中央大學客家語文暨社會科學學系榮譽教授羅肇錦（右一）。（記者羅沛德攝）

2017-09-25 13:15

〔記者林彥彤／台北報導〕新政府上任後，客家委員會今天首度召開「全國客家會議」，同時結合「客家貢獻獎」頒獎典禮。副總統陳建仁在開場致詞時表示，預計將客語列為國家語言，目前正於立院審議中。

陳建仁首先指出，總統蔡英文是客家子弟，對客家政策相當關注，也經常詢問推展進度。此次會議，就希望針對各議題做討論，包含客家法治、族群主流、浪漫台三線與文藝復興等。

陳建仁說，推動客家文化，「客家基本法」修正草案已於6月送入立法院審議，預計會將客語列為國家語言，希望從法制面確立客家文化和語言的永續發展，同時成立政院級平台，全力推動浪漫台三線。

陳建仁強調，漫台三線整合了中央個11部會，以及地方4縣市，協助客家文化復興，新政府堅持本土文化價值，不論時代環境如何改變，政府對客家的關心和重視，絕對不會改變。

稍晚行政院院長賴清德也將蒞臨現場做閉幕致詞，外界好奇，在繼「公務員加薪三％」以及「連假國道免收費」福利後，下午是否有機會再傳來好消息？

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