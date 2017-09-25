台中市力推海線觀光 登上旅遊英文雜誌封面故事

2017-09-25 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推廣梧棲漁港、高美濕地、大甲鎮瀾宮遶境等海線觀光景點，每年吸引大批國內外旅客來訪，交通部觀光局「Travel in Taiwan」旅遊雜誌，最新一期更以大甲鎮瀾宮為封面故事，全英文詳細介紹包括大甲、清水、梧棲等知名海線景點，盼將台中觀光推向國際，吸引更多國際旅客到台中遊玩。

「Travel in Taiwan」為行政院交通部觀光局委託發行的英文旅遊雜誌，專文介紹台灣各縣市特色景點、旅遊情報、政府觀光政策及各類觀光活動，採雙月刊形式，透過實體紙本及線上電子書供國內外旅客及民眾免費閱覽，紙本發行量每期約1.9萬份，主要寄發各國駐外使館、國外航空公司及旅行社，藉此向國際旅客介紹台灣。

最新的第83期9、10月份「Travel in Taiwan」雜誌，專文介紹台中海線觀光，並以中部地區信仰中心大甲鎮瀾宮為封面故事。文中除介紹大甲鎮瀾宮每年一次的大甲媽遶境是世界三大宗教慶典之一；聞名國際的高美濕地，海岸延伸全長達3.5公里，擁有120種不同鳥類與豐富生態，是賞鳥最佳地點。

台中港最北邊的梧棲漁港，每日天亮前，滿載而歸的漁船穿梭漁港邊，魚貨拍賣場吆喝的交易聲此起彼落，充分展現出海線人的活力與熱情，更別說炭烤花枝、炸牡蠣、生魚片等海鮮美食香味四溢，吸引無數饕客特地前來嘗鮮。

清水區的牛罵頭遺址文化園區，其遺址考古歷史可回溯至4500年至3500前的史前新石器時代，園區內有日治時期的神社遺址及光復後的軍事營區建築設施，更設有景觀台可飽覽清水區景色，適合來場文化歷史深度之旅。

此外，沙鹿區近年來出現多處年輕人討論度頗高的IG拍照聖地，包括沙鹿夢想街、美仁里彩繪村、好好聚落等新興文創景點，懷舊的牆邊故事彩繪及繽紛多色的貨櫃屋，一到假日湧現人潮，拿起相機留下許多美好的回憶。台中海線觀光資源豐富，在存舊立新之間，吸引國際觀光人口不斷成長。