海底覆網形成死亡長城 澎科大與民間業者合作清除

澎科大與潛水業者自發性清除海底覆網，一次就多達五百餘公斤。（國立澎湖科技大學提供）

2017-09-25 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島，許多無主廢棄漁網在海底形成死亡長城，造成海洋浩劫！立委楊曜提出3個5億元計畫，其中之一就是清除海底覆網，除了官方的努力外，國立澎湖科技大學也與民間業者合作，展開清除覆網活動。

海底廢網覆蓋住珊瑚礁，造成生態浩劫。（國立澎湖科技大學提供）

根據2014年保育生物學期刊報導，海洋的71個問題，首要就是幽靈漁網的嚴重性。這些無主的廢棄漁網主要來源為人們將無法使用漁網直接往海裡丟。這些魚網不但會持續捕撈到一些無辜的海洋生物也會覆蓋住珊瑚礁，造成珊瑚礁死亡，嚴重破壞海洋生物的棲地。而幽靈漁網在澎湖問題也相當嚴重；許多潛水、浮潛業者在澎湖周圍海域中進行潛水時常常看到大量的廢棄漁網纏在珊瑚礁上。

由海底清除的棄網，連帶死亡的白化珊瑚令人怵目驚心。（國立澎湖科技大學提供）

國立澎湖科技大學海洋遊憩系為落實海洋永續發展，與島澳七七有限公司合作，展開淨海清網活動，由澎科大海洋遊憩系主任胡俊傑帶領該系師生，將軍嶼潛水業者葉生弘邀集民間潛水同好，共同前往將軍嶼周圍海域進行漁網清除，當地居民與海巡單位亦給予協助，希望能帶動更多人參與一清除漁網，為澎湖的海洋永續發展共同努力。

海底覆網在珊瑚礁石形成死亡長城，對海洋生物造成生命威脅。（國立澎湖科技大學提供）

短短幾小時的活動中，10幾位潛水員就清出相當驚人的漁網，一共有500多公斤。初次參與的澎科大學生表示，沒想到在離岸這麼近的海域就有數量驚人的玻璃絲網，真的是太恐怖了，讓參加學生上了一堂生態震撼課程，除了能夠參與海洋保育工作，為澎湖海洋資源盡一份心力外，未來也將持續參加這種有意義的活動。

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