健康麵包量身訂做 糖尿病、腎病患者有口福了

國立陽明大學附設醫院開發創意健康麵包。（記者簡惠茹攝）

2017-09-25 12:36

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕糖尿病、中風或慢性腎病患者還在為不能吃麵包所苦嗎？國立陽明大學附設醫院開發創意健康麵包，其中奇亞籽麵包纖維含量比一般麵包高出3倍多、腎病患者還能選擇沒有芝麻的韓國麵包，民眾詢問度爆表。

陽大醫院營養室主任林育芬說，常常聽到許多民眾反應，因為身體因素不能吃麵包，陽大醫院營養室聽到大家的需求，結合勳風烘焙坊研發出歐式軟麵包，適合特定族群享用。

「針對需求、量身訂做。」陽大醫院營養師沈靈表示，糖尿病、高血脂和中風的民眾，需要攝取高纖維，因此特別加入紅藜麥和奇亞籽做成兩款麵包，其中奇亞籽紅豆麵包每100公克就有3.5公克的纖維含量，比一般菠蘿、奶酥麵包高出3倍多。

沈靈指出，另外針對減重、高血脂民眾則有開發低油的鄉村水果、裸麥橙香乳酪丁和紫地瓜麵包，慢性腎臟病患者需要4低飲食，包含低鈉磷鉀和低蛋白，這次特別去掉韓國麵包中的高磷食材「芝麻」，讓慢性腎病患者也能開心享用，癌症和洗腎民眾也有高蛋白的吐司可以選擇。

陽大醫院副院長王緯書指出，感謝勳風烘培坊和陽大醫院一起合作，健康麵包是我們的第一步，大家共同的目的是為民眾的健康盡一份心力。陽大醫院表示，目前健康麵包已經先行在住院病人伙食中搭配為點心使用，或的很好的評價，有需要的民眾可以到陽大地下室購買。

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