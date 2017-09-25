獨家》郵輪床上大便害女服務生淚崩 奧客道歉了！

本月18日在台馬之星交通船經六艙４床「拉屎奧客」；今天早上打電話向新華航業總經理劉三光致歉，並允諾賠償清潔費，親筆寫道歉信給公司與受驚的清潔婦人。此圖非被拉屎的船艙，而是相同的經濟艙床位。（記者俞肇福翻攝）

2017-09-25 12:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕當真是「醉」該萬「屎」！引起全國媒體關注的台馬之星「拉屎奧客」，今天早上近10點，親自致電道歉了！

劉三光總經理表示，今天一早在「台馬之星」拉屎的台灣民眾，親自打電話到公司給他，向公司表達歉意，也向被「嚇屎」崩潰痛哭的清潔婦人致歉；這名闖禍的民眾說，當天從基隆上船時酒喝太多，酒醉意識不清才會失控直接在床上拉屎，在東引要下船時才發現闖禍，因為一時之間也不知該怎麼辦，就趕快下船了。

週三到公司付清潔費 並向公司及婦人道歉

劉三光說，他跟當事人說，公司後來將被拉屎的經六艙四床的棉被、草蓆、被單統統丟棄；另外，還有清潔室內的清潔費用一併計算，共4000元，要求對方付費賠償。劉三光說，他還要求當事人親筆寫道歉信，週三到公司付清潔費用，正式出面向公司及婦人道歉，並致上道歉信。

航行基隆到馬祖之間的交通船「台馬之星」，18日傳出有台灣民眾在船艙內的床鋪上大便，再用棉被蓋住後下船，女性清理員清潔時驚見嚇壞了，忍不住下船後在碼頭邊哭泣；新華航業公司總經理劉三光當時表示，27日前，如果這名男子不出面道歉並賠償清潔費，將向警局提告。在床上拉屎的當事人今天打電話，向新華航業公司與清潔婦道歉。

劉三光說，這件事情造成全國關注，到此告一段落；也希望民眾能夠注意自己行為，才不會造成自己與他人困擾。