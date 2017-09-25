戳了沒反應？小女孩不會玩沒觸控螢幕的老Game Boy

外國一影片中，一位小女孩試著玩手中的Game Boy遊戲機，但是不知道螢幕不是觸控式螢幕。（圖片擷取自Chris Cohoon的YouTube影片）

2017-09-25 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕日前外國一影片中，一位小女孩試著玩手中的Game Boy遊戲機，但是不知道螢幕不是觸控式螢幕。

影片中的小女孩，手上拿著一台Game Boy Color，是任天堂公司1998年推出的彩色螢幕攜帶式電子遊戲機。小女孩試著想玩遊戲，她看到Game Boy上的螢幕就用手戳，沒注意到Game Boy機身上有其他控制按鈕。她一直戳Game Boy上的螢幕，但Game Boy沒有反應。小女孩大概習慣使用平板電腦與智慧型手機，很困惑為甚麼不能用觸控螢幕的方式控制Game Boy，也不知道應該使用控制按鍵玩遊戲。

小女孩的父親克里斯‧克胡（Chris Cohoon）在社交平台Reddit上說：這是我生在觸控式螢幕時代的女兒，她試著用觸控的方式玩Game Boy Color。網友看了影片紛紛表示：「Game Boy以前就是我們的iPhone X啊」、「好懷念沒有觸控式螢幕的時代」、「新生代小孩不知道科技演進的過程真遺憾」。