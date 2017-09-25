越老越有錢！逾半北市房屋被擁在50至69歲人手中

台北市地政首次特針對全市及各行政區房屋持有者年齡分布進行統計分析，發現每4棟房屋中就有1棟房屋是由60至69歲所有權人持有。（記者鍾泓良攝）

2017-09-25 11:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市高齡化，連帶房市也偏高齡化。台北市地政首次特針對全市及各行政區房屋持有者年齡分布進行統計分析。根據今天公布統計，發現人口數僅占28.2％的50歲至69歲人口，其房屋持有數卻占54.01％；而 0歲至39歲人口數雖然占46.27％，惟房屋持有數僅占10.66％。其中60歲至69歲房屋持有者比例最高，占27.12％，意即約4棟房屋中就有1棟房屋是由60至69歲所有權人持有。

台北市建成地政事務所主任曾錫雄進一步說明12行政區房屋持有年齡者，發現內湖區無論是青年或中年人口的房屋持有比例均屬全市最高，分別占11.86％及52.52％，原因推測是因內湖區的綠地空間充足、生活機能佳，可滿足年輕族群對生活品質的要求

而60歲以上房屋持有者比例最高者為大安區，占50.11％，等於大安區每2間房子，就有1間是60歲以上的屋主所有。曾錫雄說，主因應為大安區房價居高不下，而剛出社會或是尚未累積一定財富的青年與中年人口無足夠財力購置高單價、高總價的房屋；另外有部分是早期在房價上漲前已於大安區置產者持續持有產權未移轉所致。

而該統計是否有有辦法與往年作比較，曾錫雄解釋因為該統計為首次針對全市年齡層，未來每一年都還陸續再調查，就可以比較出趨勢；而過去有調查過60歲的持屋比例為 40%，今年為44%，顯示北市房屋持有確實趨向高齡化

地政局長李得全表示，這份統計讓市民跟政府可以針對不同年齡層提出相對應政策，如推動公共住宅及以房養老的政策。