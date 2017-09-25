實測健康低鈉鹽 環團：輻射值高於環境值15倍

環團聚集在台鹽門市前，要求應將鉀鹽下架。（記者楊綿傑攝）

2017-09-25 11:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕輻射鹽事件爭議持續，環團今在位於台北市衡陽路的台鹽門市召開記者會，並發表「致台鹽公開信」，指控台鹽3款健康鹽，並非天然，而是添加人工合成的氯化鉀，已經違反健康食品管理法，應該立刻下架，且鉀鹽含高輻射，呼籲台鹽應顧及台鹽員工的健康。

立委高金素梅與綠色消費者基金會祕書長方儉日前在立法院召開記者會，指稱台鹽的3款產品含有放射性核種鉀-40超標，包括健康減鈉鹽每公斤約含8860貝克、健康美味鹽每公斤約含4610貝克、健康超鮮鹽每公斤約含5063貝克。當時原能會雖認為食用影響不大，但也認為台鹽改變食鹽配方，添加含鉀元素的原料，導致成品中所含天然放射性核種鉀-40含量偏高，確實會增加食用者的額外輻射劑量。

數個環團代表今舉起「消費者要食安，工人要工安」的標語，表達抗議，並遞交公開信。綠色消費者基金會祕書長方儉說，台鹽這些鹽產品號稱為減鈉的健康食品，但卻以人工合成氯化鉀，來取代氯化鈉，根本是假鹽，更不能算是健康食品，，依照健康食品管理法規定，應該立刻下架。

台灣輻射走調團召集人林瑞珠則說，合成後做出的鹽類產品，每公斤就可以測得含有8000多貝克的輻射了，原物料輻射含量應該在2倍以上，且工廠製作一定大量存放運用，她非常憂心台鹽的工人，長期暴露在這種環境中，會有健康疑慮，台鹽應該予以重視。

環團並拿出偵測器，對台鹽健康低鈉鹽進行現場實測，發現在未開罐的健康低鈉鹽旁，就可測得每小時高達約0.5微西弗的輻射值，開罐後，輻射值更高達每小時約0.9微西弗。環團指出，背景值才每小時0.06微西弗高出15倍，這樣的鹽，你敢吃嗎？