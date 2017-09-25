內壢、八德也瘋「觀音媽過頭」 仲夏音樂會越晚越嗨

桃園市仲夏音樂饗宴晚會越晚越嗨。（記者李容萍攝）

2017-09-25 11:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨晚出席中壢區莊敬廣場旁的「桃園市仲夏音樂饗宴晚會」，他表示，八德及內壢的關係密切，發展出「觀音媽過頭」的習俗，信眾們奉請「過頭媽」到各個村莊巡迴，讓鄉民祈求健康平安；晚會由寶仁寺、元聖宮、八德區公所合辦，中壢仁海宮贊助，活動經費，邀請台語歌后龍千玉、陳勢安、朱俐靜、曾沛慈及大台風樂團等輪番演唱，吸引爆滿民眾同樂、越晚越嗨。

鄭文燦指出，內壢及八德地區的「觀音媽過頭」，起源於1940年代，供奉八德寶仁寺觀音佛祖，香火來自艋舺龍山寺，由在地六大庄頭輪值，中壢區為內壢庄、埔頂庄等2個，八德區為茄苳庄、白鷺庄、廣興庄、高城庄等4個，每年農曆5月1日齊聚在茄苳三界廟元聖宮，向觀音佛祖擲筊，並到龍山寺進香。

鄭文燦還說，八德與內壢信仰淵源相當密切，早期桃園開發的過程中，先民沒有能力興建廟宇，寶仁寺觀音佛祖信仰傳統已累積80年，希望能保留相關歷史傳統，讓寶仁寺「觀音媽過頭」六大庄巡迴，成為內壢及八德地區的特色。

此外，市府致力建設內壢地區，未來鐵路地下化後，將於內壢站周圍推動「內壢之心計畫」，打通前、後站，將發展周圍工業區為內壢商圈；與國防部協調，以二階段進行撥用，將內壢北營區規劃為大型公園綠地；內壢親子館也規劃設置於常樂公園，完善內壢地區各項建設。

包括立委趙正宇、市議員呂林小鳳、王浩宇、葉明月、陳治文、彭俊豪、八德區長陳玉明、中壢區長林香美、平鎮區長何明光均出席晚會。