市民火大 頭份信義二橋旁垃圾多

2017-09-25 11:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市有市民反映，中興路信義二橋附近、靠近農田灌溉水圳旁的空地常有人亂丟垃圾，且附近就是頭份國中，簡直就是不良示範，投訴市民也期盼垃圾亂丟造成的環境髒亂狀況，能獲得權責單位重視。

頭份市公所清潔隊則表示，有些民眾的確較缺乏公德心，看到四下無人就朝水圳旁空地亂丟擲垃圾。不過，頭份市公所清潔隊強調，只要接獲有民眾反映被亂丟垃圾就會去清理，針對信義二橋旁水圳問題，會在派員前往現場了解，釐清權責歸屬，到底屬於清潔隊或是水利會。