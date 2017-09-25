顛覆概念！新研究：高脂飲食不會增加死亡風險

2017-09-25 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕長久以來，健康、減肥都跟低脂畫上等號，但是，最新一項對13萬多人的大型研究報告卻指出，吃較多脂肪不會增加死亡及中風風險，顛覆傳統概念。

《天下雜誌》報導，加拿大麥馬士德大學（McMaster University）發表在《刺胳針（Lancet）》醫學期刊的一項研究報告指出，高脂飲食（脂肪攝取量佔總熱量的35%）跟低脂飲食人相比，死亡風險降低23%、中風風險降18%；連同過去被視為心血管疾病殺手的豬油、奶油等飽和脂肪，也有同樣的情況，吃的多（攝取量佔總熱量10～13%）的人，死亡及中風風險也比吃的少（攝取量3%）的人低。

研究中也指出，如果醣類吃的太多，如麵包、米飯攝取量佔總熱量77％，和吃比較少的人（佔46％）相比，死亡率反而高出了28％，心血管風險也增高。

整個研究跟過去概念一致的是，蔬果確實可以降低死亡風險，但是，一天5蔬果夠了，多吃也不會增加好處。

這份研究橫跨18個國家、追蹤7年、對13萬5千多人進行研究。不過，這份研究也遭到挑戰，包括沒有分開不同飲食來源，也沒有分出低醣飲食族群等，顯示研究有不足。

宜蘭游能俊診所院長游能俊建議，不需將烹調用油改成豬油、奶油或椰子油，因為飲食中有肉類，還是能吃到足夠的飽和脂肪。