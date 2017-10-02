天天吃好料》台南灣裡火城麵 獲「總統麵」美譽

火城麵店招牌的五行麵（右）與金黃色的狗母魚酥小吃料理（左）。（記者王俊忠攝）

2017-10-02 09:07

〔記者王俊忠／台南報導〕蔡英文在當選總統之前曾三度造訪、品嚐的南區灣裡火城麵，如今已有「總統麵」美譽，小英三度造訪的麵食，到底藏著什麼秘密呢？火城麵第二代負責人杜金恭說，這麵最大特色是用狗母魚漿油炸製成的金黃色魚酥，是許多饕客難忘的好滋味與家鄉味。

早年台南市南區的灣裡部落是廢五金興盛的年代，當時在灣裡不好討生活，杜金恭的父親杜火城到高雄鹽埕工作；伯父則是在灣裡做魚丸生意，伯父因為在做魚丸時，遭機器輾斷手指，有收掉魚丸工廠念頭，父親覺得胞兄手藝如果失傳很可惜，就返鄉向胞兄學習做魚丸的技術。

學會打魚漿、做魚丸的杜火城開始擺攤賣小吃，當時覺得只有魚丸單一產品是不夠的，他試著將魚漿下油鍋炸，也把魚漿塗在魚皮上，加厚魚皮，做成小菜，陸續開發出多元化的獨家美食料理。

杜金恭說，他傳承父親的火城麵不是一般只淋上肉燥、加點蔬菜、肉片的陽春麵，而是在一碗燙熟的油麵湯中加進狗母魚酥、魚丸、大腸、虱目魚與肉片這5種配料，又有「五行麵」之稱，小時候的他都默默在一旁觀看、學習父親製作的方式，父親並未明說製作的方法。

談到狗母魚酥特色，杜金恭表示，早期魚丸大多用狗母魚製成，因為狗母魚肉質Q，打出來的魚漿白、取得容易，適合做加工食品。如今狗母魚反而少，狗母魚酥成為許多人的童年美食回憶，從製作成魚漿到油炸約5、6分鐘後，外表呈金黃色酥脆、內餡軟Q可口，不論做成乾料、麵食配料、伴手禮都很合適。

火城麵各式小吃，以招牌五行麵、狗母魚酥、綜合羹湯最受歡迎，除了招牌麵為主食外，還有米粉、板條可供選擇，一碗都是50元銅板價，真正是俗擱大碗。

饕客林先生誇火城麵的狗母魚酥炸的很酥、口感獨特、很好吃，其他產品也很有特色，每逢假日必來享用美食。

以前灣裡在地客人叫麵時都會說來碗火城仔麵，在杜金恭接手麵店生意後，就正式以父親的名字火城作為店名，代表紀念與傳承。

目前火城麵更有全新計畫，積極開發真空包網路宅配，把麵、湯汁與配料分開裝，提供民眾訂購寄送到府的服務，讓一些遠在外縣市的朋友們也能享用完整、美味的火城麵，這計畫預定在今年底前啟動。

杜金恭也隔空向蔡總統喊話，他說，雖然蔡總統上任後忙於國政，還沒機會回店品嚐，很期待蔡總統未來再度光臨火城麵店，讓這台南在地小吃美食成為名副其實的總統麵。

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