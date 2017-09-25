天氣炎熱感受不到秋意 彭啟明：週四開始變天

近日台灣各地天氣炎熱。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-25 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣各地天氣炎熱，氣象專家彭啟明指出，目前這種「夏季型天氣」仍會持續到週四，而週四下半天會有東北風南下，有機會是今年影響台灣的第一波東北風，屆時天氣型態才會有變化。

彭啟明在臉書表示，上週六（23日）是二十四節氣的秋分，但這幾天台灣天氣炎熱，高溫動輒35度，完全感受不到任何秋意，偏熱天氣也開始有明顯的山區午後熱對流，不過還是集中在靠山區，平地仍是多雲到晴的穩定天氣，這類夏季型天氣會持續到這週四。

談到接下來的天氣轉變，彭啟明指出，預計北方高壓會在週四下半天開始南下，東北風南下後溫度也會明顯下滑，有機會是今年影響台灣的第一波東北風，降溫幅度大約3至4度左右，白天會感覺舒適一些，早晚略有點涼意，但還不是很明顯，這對台灣北部及東部較有感覺，中南部則影響不大，都還是多雲到晴，穩定的好天氣。

另外，彭啟明表示中秋節前後預期還會有波東北風南下，屆時降溫會較有感一些，同時帶來晴朗穩定的好天氣。而本週四和中秋節前後這兩波降溫所帶來的水氣都不是很明顯，雖然中國北方都有鋒面系統盤據，但接近台灣時都不顯著。