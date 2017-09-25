台灣精品、半導體業「盧廣仲」 齊聚柏林馬拉松

柏林馬拉松終點前的台灣精品拱門。（記者羅倩宜攝）

2017-09-25 09:26

〔記者羅倩宜／台北報導〕柏林馬拉松昨開跑，吸引來自台灣的300多名跑者參加。在竹科工作的許敦皓因長相酷似，被戲稱「半導體業盧廣仲」，他和弟弟打算收集世界6大馬拉松，目前已完成東京和柏林。外貿協會為官方二級贊助商，在柏林街頭到處可見「Taiwan Excellence」廣告，透過德國電視台放送。

柏林馬拉松於台北時間昨（24日）下午3點鳴槍，吸引4.3萬跑者參加，當地清晨下雨，氣溫僅十度，跑者仍不減熱情，一早就在起跑點的德國國會大廈前集合，數萬人大會師。

外貿協會以「Taiwan Excellence（台灣精品）」名義贊助柏林馬拉松；過去一週，在柏林街頭、地鐵站，都可看到大大的台灣精品廣告。另在接近終點的40.5公里處，設有「台灣精品」拱門，是跑者衝刺終點前必經之處。

駐德代表處及外貿協會工作人員一早就在起跑點前替「台灣精品隊」加油；多位自發前來參賽的台灣選手，爭相與駐德大使謝志偉合影。跑者中有不少竹科人士；任職台積電的蕭姓工程師與雙胞胎弟弟穿上自行設計印有國旗的跑衣，特地請假4天，來去匆匆也要參與柏林路跑。今年30歲的許敦皓任職半導體設備廠，笑起來露出一排白牙，酷似歌手盧廣仲；他和同樣在竹科工作的弟弟，決心集滿全球6大馬拉松；「來到柏林，在終點前看到台灣精品拱門，覺得很感動。」

外貿協會行銷處副處長林立凱表示，賽事期間設置各種看板、文宣，對台灣的國際行銷很有幫助。不過貿協當初爭取贊助柏林馬拉松，曾歷經波折。因主辦單位以往只接受企業贊助商，不願接受像「台灣精品」這類半官方單位，主要有2大疑慮，1是政治宣傳；2是「台灣精品」旗下不止單一品牌，包括60多個台灣品牌；而其他贊助商如BMW，Adidas都是單一品牌贊助商。

「經過台北-柏林多次來回溝通，主辦單位終於同意；3年前台灣精品成為二級贊助商，此後每年合作迄今。」貿協表示，為好好利用這個行銷機會，每年均組成「台灣精品隊」出賽，過去曾邀請超馬選手林義傑及國內跑者參與；今年改變作法，號召德國當地選手20名，更深入當地，讓歐洲民眾認識台灣。

駐德大使謝志偉昨全程在場邊替台灣選手加油，賽程的5、6個小時期間，在柏林街頭碰到不少手持「台灣精品」旗幟的歐洲民眾。謝志偉表示，台灣在國際上處處受到打壓，從官方交流著手，往往成效有限；相形之下，像「台灣精品」這樣的軟實力行銷，是很好的切入點。他表示，駐德代表處也透過辦音樂會、論壇等，把台灣的民主和文化價值介紹給更多歐洲民眾。

來自台灣的跑者，在柏林國會大廈前與駐德代表謝志偉（中排六，戴黑帽穿西裝褲）合影。（記者羅倩宜攝）

柏林街頭手持台灣精品旗幟的歐洲小朋友。（記者羅倩宜攝）

柏林街頭手持台灣精品旗幟的女童。（記者羅倩宜攝）

柏林馬拉松鳴槍開跑。（記者羅倩宜攝）