秋老虎續發威！今西半部高溫飆36度

今天各地仍強朗炎熱，西半部及東北部地區高溫仍有35至36度上下，花東約33至34度，白天紫外線指數高。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-25 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地仍強朗炎熱，西半部及東北部地區高溫仍有35至36度上下，花東約33至34度，白天紫外線指數高，各地山區附近及嘉義以南地區午後易有局部雷陣雨發生。

中央氣象局指出，今天白天仍相當炎熱，民眾出門需適時補充水分、注意防曬，午後降雨則可能伴隨較大雨勢，雨區集中在各地山區附近及嘉義以南地區，民眾需留意午後天氣變化，提防短時強降雨，外出建議攜帶雨具備用。

空氣品質部分，今天中部、雲嘉南地區為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

氣象局指出，明天至週四受太平洋高壓勢力籠罩下，台灣附近水氣偏乾，各地天氣仍晴朗，僅午後有局部雷陣雨；週四晚上開始北方鋒面系統將影響台灣地區，隨後東北風增強，將為北部及東半部帶來降雨，中南部地區天氣則變化不大。

週五至下週日因東北風影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部陣雨，北部及東半部的溫度將略降，夜間清晨約24至25度；中南部地區則仍維持多雲到晴天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 34 29 ~ 33 27 ~ 33

今天各地天氣晴朗炎熱。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）