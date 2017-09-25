09/25 各報重點新聞一覽

中國選秀節目「中國新歌聲」演唱會租用台大田徑場，台大學生昨前往抗議與統促黨成員爆發衝突，三名台大學生遭甩棍攻擊，其中一人頭部撕裂傷濺血。（取自李柏璋臉書）

2017-09-25 06:21

自由時報

抗議中國節目 台大生被打濺血 白狼之子在場

中國電視選秀節目「中國新歌聲」，昨於台大校園辦「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」活動，台大學生與民間團體不滿學生受教權及台灣主體權益受損到場抗議，台大校方緊急終止演唱會；但下午五點散場時，卻有中華統一促進黨成員與台大學生爆發衝突，兩名台大歷史系學生、一名科法所學生遭甩棍攻擊，受傷送醫。引發各界譁然並譴責暴力。

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蔡：做出政績 才能贏得信賴

儘管距離明年地方選舉尚有一年多的時間，但近來民進黨內部紛擾不斷，面對明年這場「期中考」，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨在全國黨代表大會撂重話表示，「台灣人民沒有欠民進黨」，民進黨不要做一個活在過去的政黨，要用最高標準要求自己；「我會嚴格地要求所有人，我會說到做到！」

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輪椅校長拚教育 勇敢面對帕金森氏症

四十九歲的新北市江翠國小校長吳昌期，五年前確診罹患帕金森氏症，但他仍堅守崗位，直到今年才請半年長假養病，卻因心繫校務仍返校辦公，結果發生車禍傷及頭部，左手也骨折，後來又摔倒造成右腳韌帶斷裂，只得坐輪椅到校。但儘管成了「輪椅校長」，吳昌期說，自怨自艾無助解決問題，遭遇挫折要努力克服。

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蘋果日報

統派施暴 台大生濺血《中國新歌聲》借校地惹議

「中國新歌聲 上海•台北音樂節」原定昨在台灣大學田徑場辦演唱會，逢學期期間排擠學生使用，且活動施工損害田徑場引發不滿，昨有台大學生號召進場干擾，加上統獨團體到場抗議，活動下午四時四十分臨時終止，現場更爆發數起衝突，有拿中國五星旗者遭學生包圍口角，也有四名學生遭統派攻擊，一人被打得頭破血流，施暴者訊後依傷害罪嫌送辦。

綠全代會 蔡宣示啟動憲改

民進黨第十七屆第二次全國黨代表大會昨在圓山飯店舉行，總統蔡英文在會中宣示啟動憲政改革的討論，強調「打造更完善運作的民主憲政體系」，前總統李登輝昨也肯定憲改，但提醒政府別忘記十八歲公民權等攸關人民權益的問題，前總統陳水扁則主張修憲改實施內閣制，讓總統成虛位元首。不過藍委批，修憲只是因應明年選舉的假議題，是蔡政府執政成績不佳的「政治提款」而已。

聯合報

蔡英文啟動憲改 修憲「建立權責相符的體制」

民進黨全國黨員代表大會昨天在台北市圓山飯店舉行，民進黨主席、蔡英文總統致詞時拋出憲改議題。她強調，未來憲政體制將是改革重點，經過三次政黨輪替，台灣人民殷切地期盼，能有一個「權責更相符、分工更清楚、各級政府更有效率的政府體制」，「民進黨不會迴避這些問題」。

德國會大選 梅克爾篤定4連霸任總理

德國國會大選廿四日投票，台北時間廿五日凌晨投票結束後立即公布的出口民調顯示，德國總理梅克爾帶領的基民黨聯盟得票率為百分之卅二點五，穩居第一大黨，梅克爾也篤定四連霸續任總理。社民黨得票率百分之廿，排名第二，反移民的極右派「另類選擇黨」因梅克爾收容難民等政策而聲勢竄起，拿下百分之十三點五選票，寫下六十年來首度在國會拿下席次紀錄，並成為第三大黨，讓梅克爾的勝利蒙上陰影。

中國時報

都更龜速 180萬老屋難翻身

台灣都市景觀老舊，但都更卻難如登天！根據內政部統計，全台854萬戶建築，超過40年以上老屋約180萬戶，雙北更是一半以上為老舊房屋，除耐震度不足，衰敗殘破的市容，更被外國人譏笑為「第三世界國家」，每年平均都更核定案僅約28件，180萬戶老屋全部都更完成，已經不是時間問題，而是永遠達不成的社會進化目標。

聯電遭訴 質疑被構陷入罪

「涉案人似乎有預謀、有計畫地配合幕後有心人構陷聯電入罪！」對於檢方偵辦美光「內鬼」案起訴聯電公司，聯電總經理簡山傑質疑本案內情恐怕不單純，懷疑聯電極可能碰上「商業間諜」，其藉由「商業上的構陷嫁禍」行為，意圖妨礙聯電的DRAM研發計畫！