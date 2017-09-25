坐輪椅也要拚校務！吳昌期勇敢面對帕金森氏症

吳昌期希望以自身際遇勉勵大家永遠不要害怕挫折，勇於接受挑戰。（記者翁聿煌攝）

2017-09-25 01:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕49歲的新北市江翠國小校長吳昌期，在5年前確診罹患帕金森氏症，他辦學認真仍堅守崗位，今年才請長假半年養病，因心繫校務仍返校辦公，結果發生車禍傷及頭部及左手骨折，後來又摔倒造成右腳靭帶斷裂，只得坐輪椅到校上班；吳昌期堅強地說，自怨自艾無助解決問題，面對挫折就要努力克服，他會勇敢面對病魔、完成對教育的熱情！

吳昌期師專畢業後，至今已投身教育界29年，他在35歲首任校長，是當時台北縣最年輕的校長，接任汐止白雲國小校長，強化課後照顧與教學資源，8年任滿後，白雲國小成為南港區家長優先為子女跨區選讀的國小。

「醫生宣告我罹患帕金森氏症，好像判了我無期徒刑！」吳昌期回憶說，5年前因身體不適就醫，得到震驚的答案，但仍努力走出低潮，因為好多理念尚未實現。

教育局副局長黃靜怡形容說，吳昌期的工作態度就像拚命三郎，可能凡事認真、親力親為，造成他極大的身心壓力，才會積勞成疾。

吳昌期這幾年不斷調適心境，為了他關心的教育和學生，也為了關心他的親朋好友，不斷鼓勵自我樂觀對抗病魔，他最近也動筆寫書，書名暫訂「D208（校長室）裡的那個人」，他希望以自身際遇鼓勵所有在逆境中努力的人，「永遠都要抬起頭，迎接挑戰！」