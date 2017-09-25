大樹突倒直壓帳篷！ 水漾森林再傳意外

「水漾森林」由於湖面枯木林立、景色優美，成為許多山友探訪的景點，（資料照，記者謝介裕攝）

2017-09-25 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」，是九二一地震後嘉義石鼓盤溪河道受阻形成的堰塞湖，由於湖面枯木林立、景色優美，成為許多山友探訪的景點，可是許多山友忽略了潛在風險，導致意外頻傳，日前就有山友在當地露營，結果半夜遭倒塌的大樹直擊帳篷，所幸一旁的友帳救援，否則差點丟了小命。

「水漾森林」因當地杉林浸泡湖水枯死，枯木林倒影映在清澈湖面，宛若人間仙境。一名林姓網友在臉書表示，他日前到水漾森林露營，結果半夜突然傳出一聲巨響，接著伴隨著呼救聲，一出帳才發現一棵大樹倒下，並不偏不倚地砸中帳篷，導致帳篷內的3名女性受傷。

林姓網友表示，所幸周圍的友帳發現後，紛紛前來幫忙，並幫傷者做緊急處理，由於正好有夥伴攜帶衛星電話，於是趕緊通報消防隊，天亮時救援直升機也順利到場，將3名傷者吊掛救援下山。

林姓網友希望藉此事呼籲眾山友「爬山其實是有潛在風險的」，表示或許很多山友認為意外不可能發生在自己身上，但是對於當時的他們來說，一起在一片空地各自搭帳，誰能料到營地旁邊有一顆活樹會倒下？

林姓網友表示，不知道意外何時會降臨，呼籲大家應該事先做好準備，包括心態、器材及足夠的體能，首先顧好自己，有餘力可以照顧他人，那麼風險就會降低很多很多。