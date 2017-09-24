深夜移除陳中和銅像 高醫院長：動線考量

2017-09-24 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（24）日清晨，悄悄將位於高醫自由路大門入口大廳的陳中和銅像移除。院長鍾飲文表示，移除銅像是為了配合醫院內部的動線調整。但高雄醫學大學董事會表示，並未收到移除銅像的通知，對院方輕率粗暴的行動深感遺憾。

高雄醫學大學在近兩年內不斷傳出校友會與董事會的衝突，高醫大校友會和10幾個關聯協會一直在推動解散董事會，解散原因包括董事資格問題、董事會補選程序違法等。校友會和10幾個關聯協會也同時主張拆除矗立在校園或醫院內的陳啟川、陳中和銅像。

根據《中央社》報導，高醫轉型正義促進會發起人陳永興表示，高醫的創立人並非陳中和本人或家屬，銅像的移除是遵照校務會議的決議。根據《蘋果日報》報導，陳永興指出，陳中和並沒有捐過任何一毛錢給高醫，將高雄醫學大學附設中和紀念醫院改回高醫大附設醫院、啟川大樓改為自由大樓的做法只是為了正名。高醫大校務會議也決議取消原本陳啟川眷屬可免費看病、免自負額等優惠，並將述及創辦人陳啟川的部分都要更正為原本高醫的創始人杜聰明。

《中央社》報導，院長鍾飲文受訪時指出，高醫移除陳中和銅像是經過醫院空間規劃委員會開會做出的決議，而銅像位於病床動線上，會影響病床的移動。鍾飲文表示，原本銅像移動工程預定於今日上午9時開工，但由於接到不同消息，怕會影響到工程的進行，於是提前開工。對於移除銅像的公文是否有轉到董事會，鍾飲文說，他有依照院內規定行文，但並未掌握公文動向。

高雄醫學大學董事會也發布聲明表示，未接獲學校或醫院移動銅像的函文，對此舉感到輕率、粗暴與遺憾，希望院方能夠在文物處理上秉持更多尊重與董事會充分討論，並按照行政程序進行公務。

關於銅像的去處，根據《蘋果日報》報導，陳永興表示，銅像將放置在校史室，與蔣介石銅像一樣有不公義的象徵，也是學校歷史的一部分，可還原歷史真相。