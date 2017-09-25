高市農業局攜手飯店赴日搶客 來客率增3成

永安區永新社區抱石斑魚最受歡迎。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-25 00:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」連日本客也愛，光去年吸引3千人來台，市府農業局今年首度與日本旅行社合作，結合漢來等飯店進軍東京國際旅展，推出3天2夜行程，採蓮霧等高檔水果、住5星級飯店，帶動來客率增加3成。

根據交通部觀光局統計，日本前年來台旅客160萬人，去年成長至189萬人，成長幅度大約2成，其中來高雄觀光的日本旅客佔6分之1，近年來日本旅遊型態改變，日本客自由行比往年多，光去年參加一日農夫近3千人。

市府農業局今年二度進軍東京國際旅展，首度與日本城市旅遊旅行社合作，更首度攜手漢來、圓山、君鴻酒店等，推出3天2夜旅遊行程，結合在地5大農村社區，主打日本農漁業沒有的高檔水果及魚種，如蓮霧、蜜棗及石斑魚等。

尤以永安區永新社區抱石斑魚體驗，包辦3成來客率最受歡迎，其次是六龜中興社區採蓮霧占2成。

農業局副局長鄭清福表示，這次東京國際旅展規模比去年大1倍，參展單位也比去年增加1倍，實際參觀人數比往年增加7成，市府今年首度結合飯店業者，提供日本客「酒店+旅遊」的套裝行程，挑戰今年來客率多3成。

日本NHK文化部鈴木小姐詢問高雄各樣水果產季，對蓮霧、玉荷包荔枝及蜜棗的採果體驗最有興趣，預訂今年底要與同事來高雄採蓮霧；去年曾到六龜採木瓜的背包客石山與荻原小姐早在旅展開始前，便來信詢問火龍果及手沖咖啡行程，預計今年底要一起來高雄參加。