石門水庫水位下滑 阿美族祈雨祭求天降甘霖

大溪阿美族祈雨祭，參與的婦女往香蕉樹潑水，祈求老天爺快快下雨。（記者李容萍攝）

2017-09-24 22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫自從7月底尼莎颱風過境後，集水區降雨量偏少，水庫水位像坐溜滑梯一樣直直落，從242.5公尺一路往下探，且已經跌至235.39公尺，且蓄水率已不到6成4；桃園市政府原住民族行政局今天在大溪區原住民族文化會館草地舉辦阿美族「祈雨祭」，市長鄭文燦也到場祈求天降甘霖。

雖然石門水庫水情仍為正常的藍燈，北區水資源局已召開7次水源調度會議，即日起以「北水南調」請台北市自來水事業處支援板新地區用水提高至每日50萬噸，另請桃園、石門水利會加強灌漑管理，在滿足作物需求下農業用水以75折供灌。

鄭文燦表示，8月份未有颱風帶來明顯降雨，石門水庫降雨量僅45.8毫米，約為歷年平均值的10％，也是水庫建庫以來8月份雨量最少的一年；而9月份雨量雖有100毫米，但也只是歷年平均值的4分之1，近來天候炎熱，下的雨水不是被蒸發就是被大地吸乾，水庫水位才會持續下滑。

鄭文燦說，阿美族祈雨祭是相當特別的祭典，是由寡婦與鰥夫圍繞香蕉樹潑水，相傳寡婦與鰥夫沒有伴了，由他們獨自照顧後代，他們的眼淚會感動天神祖靈，而且必須全身濕透才算對祈雨的誠意，一定要將全身潑溼，祈求天降甘霖，並透過祈雨季，求得祖靈保佑。

原民局長林日龍也說，祈雨祭是依作物收成狀況而不定期在河邊進行，現場祈雨者必須全身濕透以表誠意。祈雨祭後，若未下雨，隔天則重複同樣祭儀直到下雨。