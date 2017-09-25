嗆掃中原夜市被爆耍官威 王浩宇這樣回應…

王浩宇指出，原本才完成路平工程的中壢日新路，被重鋪柏油破壞。（王浩宇提供）

2017-09-25 00:21

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友在臉書社團「爆料公社」貼文，批評桃園市議員王浩宇「耍官威」、嗆聲攤商要「掃掉中原夜市」；面對網友留言褒貶不一，王浩宇今天澄清說，是有攤商因路面會積水，在新鋪好還在進行驗收流程的路面上，私自鋪設柏油，要讓水往旁邊排，他才會暴怒要求攤商必須還原路面，而此事也驚動員警到場了解，該攤商自知觸法、事後已將路面復原。

王浩宇表示，中原夜市日新路才完成路平工程1個月，卻有鄰近實踐路的攤商因為自己攤位前會積水，而私自找人鋪設柏油，且鋪設的品質非常糟糕，他才在直播中氣罵：「讓你們在這邊擺攤做生意，不代表這個路就是你的。」「我其實很挺中壢夜市哦，不要逼我全部掃掉！」

王浩宇認為，自己幾乎每週都到夜市關心，如果覺得路面會積水，可以聯繫公所或市府解決，而不是把自己的攤位前弄高、讓別的攤位積水，當時他會嗆聲，主要是要告誡攤商如果不將路面還原，就會要求市府養護工程處每天開罰，且攤商只要來做生意，就檢舉違規設攤吃罰單。他自認為了「路平」，如此堅持並沒有錯。

桃園市政府養護工程處則說，依桃園市道路挖掘管理自治條例規定，非管線機構未經許可擅自挖填道路者，可處5萬元以上10萬元以下罰鍰，並限期回復原狀。屆期未回復原狀者，得按次處罰；如果此案例確認非屬經核准的挖填，可依前述條例處以罰鍰。