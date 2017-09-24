高市推畜產品嘗會 「高通通」烤豬與民同樂

「高通通」烤豬與民同樂。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-24 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局與橋頭、田寮農會合作，一連2天於草衙道推廣在地畜禽品，農業精靈「高通通」連烤2隻大豬，現場與民眾同樂，更推出美味畜產DIY嘗鮮，民眾品嘗享樂燻茶雞、喜哈糖心蛋等，吸引上千人參與，民眾連闖5關還能獲得1瓶鮮乳，場面熱鬧滾滾。

前高市養雞協會理事長唐龍勝則帶來履歷土雞「享樂雞」，與「高通通」一搭一唱，宣導安全畜禽品消費觀念，還與民眾大玩海帶拳，現場提供有獎問答，讓民眾對產銷履歷畜禽品加深印象，提高對溯源安全管理的認同與支持，吸引上千名民眾參與。

活動最吸睛是火夯大豬，由仁允牧場提供履歷豬，農二代型農林岳昌分享市場開起有冷氣的直營肉舖，做到豬肉產地直送「產銷一條龍」；龍冠畜牧場推出雄好豬飯糰，橋頭農會結合酪農自產牛乳與履歷喜哈蛋的奶濃蛋香奶G燒，田寮農會帶來月之鄉鹹豬肉蔬果捲等豐富多樣的DIY美食。

現場還舉辦畜產美食DIY體驗，水流莊牧場推出羊奶優格水果塔，由農二代型農楊政勳以自家羊奶教民眾做甜點，他感性的說，讓更多人認識羊奶，享受牧場的寧靜風光，就是堅持下去的動力、元榆牧場則帶來清甜風味涼拌甘蔗雞、水泉農場由力村珀夫婦帶來私房料理薑黃萬步雞。

農業局畜產管理科長許銘彰指出，市府致力從源頭輔導畜牧場通過家畜禽產銷履歷驗證，媒合餐飲團膳及加工業者選購，建立完整供應鏈，讓消費者吃得安心，透過高雄畜產活動寓教於樂，號召民眾支持在地優質畜產。