週一高溫上看37度 週四鋒面報到 感受秋涼fu

明日全台依舊是炎熱的好天氣，但週四起第一波鋒面將報到，北台灣將會受到影響。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-24 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（25）日西半部及東北部地區高溫依舊上看37度上下，午後也需要留意雷陣雨，最好攜帶雨具以備不時之需，民眾想要感受秋高氣爽的天氣恐怕得要再等等。

據《中央氣象局》預報，明溫度方面與今天類似，西半部及東北部地區預測高溫約在35、36度上下，花東約33、34度左右，白天紫外線偏強，戶外活動除了要適時補充水份也請注意防曬。

中央氣象局預報員林柏東表示，在太平洋高壓勢力籠罩下，台灣附近水氣偏乾，各地天氣晴朗炎熱天氣預計持續到週四白天，今年第一道鋒面將於週四報到，下半天起影響台灣天氣，冷空氣不算太強，週四起至週六預測北部早晚低溫約24、25度左右；《天氣風險》則指出，這波冷空氣帶來的影響不會太過明顯，但天空會略顯陰沉，只限於北部地區受到影響，中南部還不在此次鋒面及東北季風的範圍之內。

降雨方面，明日午後各地山區及南部平地有局部雷陣雨發生的機率，有時雨勢較大較急，建議外出攜帶雨具，以備不時之需。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南地區為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。