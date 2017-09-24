賴揆目睹河川變色 環團分享老照片促守護龍崎地景

賴清德院長（左）當年擔任立委時，與中華醫事科大副教授黃煥彰（右）在和順工業區排水孔目睹河川變色。（晁瑞光提供）

2017-09-24 21:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市龍崎區世界級的白堊泥岩地形景觀，因計畫設置事業廢棄物掩埋場，引起龍崎鄉親及環保團體強烈反對。環保人士、台南社大環境小組研究員晁瑞光今天在臉書分享一張行政院長賴清德當年擔任立委時，與中華醫事科大副教授黃煥彰等環保人士目睹台南河川污染之嚴重，盼賴清德持續守護、堅守環境價值。

晁瑞光分享貼文說，「翻開照片這數十年來，賴清德院長，從立委時期到台南市長到現在已經是行政院長，當年一起守護河川的孩子們也都長大成人，過去這些一起為環境打拼解決問題的美好，也一直記憶在大家心中。」

他說，「希望院長仍能持續守護環境的真誠，繼續為守護美好環境而努力，斷然處置，拒絕在二仁溪上游兩岸（龍崎牛埔及馬頭山），自然環境優美的地方設置掩埋場，並規畫作為國家地質公園，非常具體的政績將留給子孫美好未來。大家一起加油～」

晁瑞光說，曾經台南市嘉南大圳排水中段是這個樣子，數十年來三天兩頭就是這個樣子，各種顏色的水從雨水道流入河川裡，經過大家的努力及當年賴立委的幫忙，最後解決了這個問題。網友則留言說，「很感動。」