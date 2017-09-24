竹市東門圓環將縮減車道 打造宜居步行城市

新竹市府將進行東門圓環的人行步行空間大改造，將縮減圓環的一個車道做人行步道，打造適合行走的步行城市。（記者洪美秀攝）

2017-09-24 21:16

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東門圓環「新竹之心」已有10幾年未曾大幅度修繕，加上人行步道與護城河岸有銜接落差等問題，新竹市府決定進行東門圓環人行步道大改造工程，並請原設計師邱文傑建築師事務所規劃，未來東門圓環將把原5個車道縮減1車道做人行步行空間，邁向宜行的「步行城市」。

新竹市府城銷處表示，東門圓環人行道改善工程將爭取行政院前瞻計畫「城鎮之心」項目經費，預估1.5億元經費，市府聽到身障團體及輪椅族對人行步道空間需改善的聲音，將把東門圓環周邊的人行步道視為邁向「步行城市」的第一步，更要銜接護城河岸、隆恩圳及經國綠園道4四公里「新竹之森」的人行步道，打造友善慢活宜行空間。

城銷處副處長林正光說，東門圓環人行步道改善工程最重要的目的就是釋放人行空間，有鑑東門圓環5個車道因國道客運移到後站轉運站後，也讓圓環的交通流量減少，因此第一步就是縮減1個車道做為人行步道空間，預計施做3米寬以上的人行步行空間及無障礙空間。

此外，也會進行東門圓環新竹之心地下道的優化改善工程，將現有地下道的長方形隧道改造為圓拱形的圓形隧道口，並規劃360度的隧道鏡面，讓學子練習街舞的空間更寬敞。

至於東門迎曦城旁的噴水平台因已無噴水功能，會釋放空間，讓學子們有更寬敞的表演空間，再者會把地下道出口通往護城河的欄杆拆除，讓護城河景觀與東門圓環的設施得以連結，同時進行無障礙空間的改善，降低人行坡度，讓輪椅族或娃娃車可以更自在進出東門圓環及護城河。

林正光說，東門圓環人行步道空間的改善工程仍委由原設計師邱文傑建築師事務所進行規劃設計，目前已具共識及初步輪闊，接下來會再進行細部設計規劃，同時爭取行政院前瞻計畫經費，期許竹市邁向更適合慢步宜行的「步行城市」。