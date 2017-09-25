《童真.綺想》林麗華創作個展 今天起在高雄新思惟人文空間展出

林麗華<童真.綺想> 創作個展，今天起在高雄新思惟人文空間展出。（記者張忠義攝）

2017-09-25 00:18

〔記者張忠義／高雄報導〕投身藝術為高雄藝術教學啟發育才無數的林麗華，她的《童真‧綺想》創作個展今天起在高雄新思惟人文空間展出。

林麗華展出30件工筆繪畫、立體雕塑、混合媒材等系列創作，作品設定多樣虛實「角色」，激發觀眾無限想像與臆測空間，鋪陳寫實生活或營造魔幻世界，「裝扮」成為抓住視覺重要關鍵，也成為作品另一焦點，尤其典藏作品「美麗與哀愁」，工筆畫下仕女身穿白色洋裝、頭戴白色蝴蝶結，搭配現代風條紋壁紙與黑色鬱金香，傳達主角不安情緒。

今年，林麗華走進創作路上屆滿四十年之際，最新的系列作品在多年重重設定與裝扮之後，蛹化出她靈魂深處想望的面貌，並以具體的雕塑形式呈現。

為了呈現每個角色超脫俗世的視覺感受，林麗華從原件塑形階段便思考如何突顯細緻的服飾與造型，採用蕾絲拼貼再經過翻模後成為作品上的浮雕則是一個特點，完成素胚後每件作品又像不同造形的立體畫布一般，施以工筆繪畫的精湛技巧，讓人物表情與服飾美感活靈呈現，相較於紙本上的工筆仕女的清麗脫俗，這些雕塑則顯得奇幻奧妙，延展觀眾的無限想像。

林麗華的《童真‧綺想》創作個展今天起至10月29日，在高雄新思惟人文空間（高雄市三民區明哲路37號2樓）展出，今天開幕吸引不少藝術同好到場聆賞，展覽洽詢（07） 3452699。