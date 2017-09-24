邀闖關遊戲過秋節 統一基金會年助弱勢生上千萬元

2017-09-24 18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕統一企業社會福利慈善基金會多年來幫助弱勢、資助偏鄉課輔班學生，並贊助優秀上進大學生，今下午邀請近二百五十位偏鄉師生、家長在南紡購物中心舉行中秋節公益活動，學生們參加闖關尋寶趣、才藝大賽、親子彩繪柚子等遊戲，提前過歡樂中秋。

統一社福慈善基金會總幹事凃忠正表示，基金會長期關懷弱勢學生，從嘉義、台南、高雄到屏東等縣市，每年資助十班偏鄉學生課輔班，一班約五十位學生，一年有五百位學生受惠，該會用在協助弱勢學生的善款，一年都逾千萬元。去年起增加對台南一中與台南女中弱勢生的協助，對於兩校家境清寒、升大學成績優異的畢業生，提供五位資助名額，補助四年國立大學的學雜費。

統一基金會結合統一集團台灣神隆、統一超商、南紡購物中心、南一書局、八野爺品牌形象館、崑山科技大學等在南紡購物中心五樓舉辦這項秋節公益活動，凃忠正與南紡購物中心總經理廖孟省都到場關心學生參與情形。

主辦單位表示，這場公益活動歷經數月籌劃，包含語文、數理、科學、體能等多元闖關活動與親子彩繪柚子，並由老師志工引導學子在現場中秋KUSO創意演出，除了帶給孩子及家長們中秋團圓歡樂外，也藉由益智闖關遊戲體驗，讓孩子們從團隊合作的遊戲中習得樂趣，進而提升自信心。

  • 統一社福慈善基金會與集團企業邀近二百五十位弱勢學生參加闖關活動、才藝大賽，提前過歡樂秋節。（記者王俊忠攝）

    統一社福慈善基金會與集團企業邀近二百五十位弱勢學生參加闖關活動、才藝大賽，提前過歡樂秋節。（記者王俊忠攝）

  • 學生們參加闖關活動，爭取團隊好成績。（記者王俊忠翻攝）

    學生們參加闖關活動，爭取團隊好成績。（記者王俊忠翻攝）

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