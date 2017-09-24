邀闖關遊戲過秋節 統一基金會年助弱勢生上千萬元

2017-09-24 18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕統一企業社會福利慈善基金會多年來幫助弱勢、資助偏鄉課輔班學生，並贊助優秀上進大學生，今下午邀請近二百五十位偏鄉師生、家長在南紡購物中心舉行中秋節公益活動，學生們參加闖關尋寶趣、才藝大賽、親子彩繪柚子等遊戲，提前過歡樂中秋。

統一社福慈善基金會總幹事凃忠正表示，基金會長期關懷弱勢學生，從嘉義、台南、高雄到屏東等縣市，每年資助十班偏鄉學生課輔班，一班約五十位學生，一年有五百位學生受惠，該會用在協助弱勢學生的善款，一年都逾千萬元。去年起增加對台南一中與台南女中弱勢生的協助，對於兩校家境清寒、升大學成績優異的畢業生，提供五位資助名額，補助四年國立大學的學雜費。

統一基金會結合統一集團台灣神隆、統一超商、南紡購物中心、南一書局、八野爺品牌形象館、崑山科技大學等在南紡購物中心五樓舉辦這項秋節公益活動，凃忠正與南紡購物中心總經理廖孟省都到場關心學生參與情形。

主辦單位表示，這場公益活動歷經數月籌劃，包含語文、數理、科學、體能等多元闖關活動與親子彩繪柚子，並由老師志工引導學子在現場中秋KUSO創意演出，除了帶給孩子及家長們中秋團圓歡樂外，也藉由益智闖關遊戲體驗，讓孩子們從團隊合作的遊戲中習得樂趣，進而提升自信心。