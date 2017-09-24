這道美食怎麼翻譯？ 餐廳貼「Control meat rice」學生笑翻

這間餐廳翻譯的「控肉飯」十分直白，讓不少網友笑到不行。（圖擷自靠北交大）

2017-09-24 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有許多道地美食要翻譯讓外國朋友看懂在賣什麼恐怕不是那麼簡單，《靠北交大》日前貼出一張餐廳的照片，照片中又油又香的「焢肉飯」被直翻成「control meat rice」，俗擱有力卻歪得很嚴重的英文名讓許多網友笑到不行。

一名網友在《靠北交大》貼出一張餐廳品項看板，美食搭配照片還有英文翻譯看似很專業，但仔細一瞧就會發現內容似乎有點怪怪的，例如「控肉飯」這項即引起一場中英文大亂鬥。有網友表示，控應該寫成焢（讀音為「轟」，在台語音同「控」）才是正確的，而且英文居然直接翻成「control meat rice」，連一旁的左宗棠雞也被寫成了左「崇」棠，錯得一塌糊塗，讓網友揶揄：「這一定是理組開的」。

對此，《蘋果》報導指出，專門研究中英詞彙翻譯的東吳大學英文學系副教授曾泰元認為，最理想的作法是採取音譯，把焢肉飯翻成「kong rou fan」，能最大限度地保留原汁原味，而且在跨文化的詞彙翻譯裡，更有文化主體性。

而次佳的選項則是「soy-stewed pork with rice」（醬油燉豬肉配飯）。

不少網友紛紛留言：「我以為是左宗棠」、「之前二餐二樓的麵翻成surface也是一絕，不曉得還在不在」、「感覺很瘦身欸 控肉神器」、「我快笑死」；也有網友搞笑用google翻譯「控肉飯」後也出現「control meat rice」，笑說是google認證過的。