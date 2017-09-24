「谷關七雄」登山意外頻傳 市府籲做好準備勿輕忽

谷關七雄天氣變化甚大，圖為山友攀登白毛山。（翁嘉駿提供）

2017-09-24 18:12

〔記者李忠憲／台中報導〕谷關七雄為谷關風景區內7座中級山，包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，風景優美，各有特色，近年來吸引許多山友到此健行，連市長林佳龍、市議員張雅旻等人也都曾到訪登山。近來爬谷關七雄的民眾增多，但發生意外狀況的次數也日漸增多。

昨日谷關七雄就傳出2起求助事件，其中有2男1女攀登波津加山，至1.5公里處即因女子身體不適求援；另有1男2女於和平區蝴蝶谷瀑布延溪流往下約0.8公里處迷路，向消防局求援。

中市消防局統計，100年至106年8月底，谷關山域事故，共發生100件，以迷路或失聯54件為最多，創傷或疾病則有35件、墜谷9件、高山症2件。

消防局長蕭煥章表示，谷關七雄被列為「中級山」，天候變化不定，與台中大坑等一般登山步道不同，需耗費較多體力。民眾攀登前應有妥慎準備，應評估體能並作足功課妥善規劃，訓練體能，備妥糧食飲水物資，提早出門儘早下山，才能快樂登山，平安回家。

市長林佳龍曾挑戰過唐麻丹山，他以過往經驗表示，谷關七雄路段多為山徑且坡度陡峭，加上路程遙遠，往往來回就要數小時，相當耗費體力，呼籲民眾如規劃前往登山，除了要審慎評估身體狀況外，事前也應做好萬全準備與規劃，結伴熟識路線的人同行，並攜帶足夠的糧食、水與設備，以確保登山安全。