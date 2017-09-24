秋節不只是吃月餅 越南小孩歡樂踩街提燈籠

新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會今天以越南中秋節為主題設計系列活動，親子一同手作小星星傳統燈籠，延續家鄉節慶文化。（記者廖雪茹攝）

2017-09-24 17:35

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕中秋節腳步近了！在越南，秋節可不只有吃月餅，更是小朋友過的節日。新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會今天推出改良式的「果凍月餅」DIY活動，親子並攜手製作小星星傳統燈籠，延續家鄉節慶文化，一同分享美食，也讓台灣和東南亞各國的新住民家庭，在歡樂的氛圍中體驗異國文化。

新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會，今天以越南中秋節為主體，設計系列活動；理事長范美蓉表示，和台灣月餅大不同，改良式的越南月餅，利用糯米、在來米、糖和椰奶製作外皮，以七葉膽調色加味，內饀有綠豆、地瓜等多種口味，口感Q彈，冰過更爽口，透明感宛如果凍。

接著，親子手作小星星燈籠。朱武瑞慶說，越南的中秋節是小朋友的節日，孩子們提著自己設計的燈籠（12生肖或者月亮、星星等），帶著水果、餅乾，穿梭大街小巷，還有舞龍舞獅，最後並一同分享美食，十分熱鬧。

除了越南，許多中國、印尼、泰國、菲律賓等新住民也攜家帶眷參加，也有不少台灣人加入，一同認識越南中秋節，文化交流。活動中，還特別表揚新住民模範老公，讓爸爸們有被肯定的參與感。

另外，新竹縣家庭福利服務中心所，今天在新豐鄉青埔社區也有一場月餅DIY活動。來自越南的裴氏戎分享說，越南的中秋節有點像西洋萬聖節，當天小孩子可以開心大啖糖果、餅乾和水果。

縣府社會處處長田昭容表示，這次活動結合社區資源，邀集新住民家庭一起手作月餅，讓他們體驗台灣在地節慶氛圍，並營造親子同樂的美好回憶。

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