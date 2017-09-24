「Meet Colors!台灣」主題展館 獲東京旅展一等賞

2017年東京旅展台灣以「Meet Colors!台灣」主題展館贏得一等賞。（觀光局提供）

2017-09-24 17:34

〔記者陳宜加／台北報導〕2017年東京旅展台灣館獲（JATA Tourism Expo Japan）主辦單位宣布，台灣以「Meet Colors!台灣」主題展館贏得一等賞之榮譽。

東京旅展於東京國際展示場舉辦，規模為歷來最大，是旅行資訊之重要旅展，今年有來自日本47個都道府縣及130個國家地區的2130家企業團體等參展。

主辦單位為鼓勵參展單位提升整體參展水準，特別頒發攤位大賞、一等賞及特別賞、主辦單位賞等獎項，獎項由評審、參展單位、民眾等自攤位設計、表演節目、服務態度、感動的理由及參觀展攤後會否改變印象等項目，自硬體、軟體及由外而內的整體評價。

觀光局指出，今年台灣展館跳脫以往的傳統設計風格，導入多項現代化科技電子產品，以「Meet Colors！台灣」為概念包裝行銷，同時彰顯台灣為觀光及科技大國的意象。展館也融入「浪漫台三線」與宜蘭、基隆、新竹、彰化、台中、台北市等各縣市推廣主題。

觀光局為拓展日本市場來台客源規模，達成台日觀光高峰論壇設定2020年互訪700萬人次目標，持續以「美食、浪漫、樂活、購物、生態、文化」六大主軸，運用公關宣傳計畫、各式推廣活動，開拓修學旅行、獎勵旅遊、運動觀光及歷史文化等各領域的交流。

此外，觀光局也鼓勵地方縣市與日本各縣結盟，運用慶典活動、姐妹校與農業、音樂的交流等，行銷台灣觀光，深化台日雙向互訪，達成永續觀光發展目標。