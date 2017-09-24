中市北區運動中心試營運 開箱文讓市民一睹為快

北區國民運動中心內的桌球室。（記者黃鐘山攝）

2017-09-24 17:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕北區國民運動中心10月1日開幕，9月20至26日試營運，免費開放民眾搶先體驗，市府「台中好生活」臉書小編實地走訪後，於好生活臉書發布開箱文，以圖說方式詳細介紹運動中心各項設施及交通資訊，讓民眾一睹為快。

北區國民運動中心位於崇德路一段與美德街交叉口，為地上3層、地下3層的室內多功能綜合運動場館，外觀有著立面波浪的設計，榮獲公共工程金質獎肯定，提供室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等專業運動設施。

市府運動局強調，場館內並擁有全國首創、符合國際標準的「一館三池」，包括競賽池、跳水池及訓練池，將成為2019年東亞青奧的水上比賽場地。

北區國民運動中心9月20至26日試營運，全館免費入場之外，還有免費課程可以體驗，許多民眾相當好奇中心內的規劃與設備，市府「台中好生活」臉書小編也實地走訪，並在好生活臉書分享開箱文，帶領民眾一探究竟。

開箱文除介紹3樓的體適能中心及韻律教室，不但器材齊全，搭配快節奏的背景音樂，讓人忍不住想運動，有氧運動設備旁邊也有重訓器材，還有超大的韻律教室；2樓有兒童遊戲區（試營運期間未開放）、韻律教室、飛輪教室等；1樓則有桌球室、羽球場、籃球場等。

其中民眾最期待的游泳池，開箱文中特別詳細說明游泳池規格，包括50 x 25公尺與50 x 20公尺的室內溫水游泳池各1座以及跳水池（含SPA區），試營運期間僅開放練習池，一旁也有救生員巡視。

開箱文更貼心介紹置物櫃、淋浴間、販賣泳衣地點、後續正式開幕的收費方式，並提供完整的公車搭乘資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往運動。